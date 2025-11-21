Dubai Airshow’da Hindistan’a ait savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 sırasında Hindistan’a ait bir savaş uçağı gösteri uçuşu esnasında düştü. HAL Tejas tipi uçağın pilotu kazada hayatını kaybetti.
BAE'nin resmi haber ajansı WAM'dan edinilen bilgiye göre, uçağın düşmesinin ardından Al Maktum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanların yükseldiği, bölgede siren seslerinin duyulduğu bildirildi.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.