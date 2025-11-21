Hindistan'ın savaş uçağı Dubai Airshow gösterisinde düştü, pilot öldü! O anlar kamerada | Video
21.11.2025 | 15:29
Hindistan'ın yerli üretimi Tejas savaş uçağının Dubai Airshow gösterisinde yere çakılması sonucu pilot hayatını kaybetti.
Olay, General Electric motorlarıyla çalışan savaş uçağının bilinen ikinci kazası olarak kayıtlara geçti. İlk kaza, 2024 yılında Hindistan'da yapılan bir tatbikat sırasında meydana gelmişti. Hintçe'de "ışıltı, parlaklık" anlamına gelen Tejas, 2016 yılında Hindistan Hava Kuvvetleri'nde hizmete giren, yerli olarak tasarlanıp üretilen bir savaş uçağı olarak biliniyor.
