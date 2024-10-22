Dün Srebrenitsa bugün Gazze... Filistinli erkekleri infaza götürüyorlar

Katil İsrail'in 382 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı. Son 48 saatte 115 Filistinli daha öldürüldü. Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar ise akıllara Sırp askerlerinin 1995 yılında Srebrenitsa'da Bosnalılara yönelik yaptığı soykırımı getirdi.● Siyonist İsrail, 17 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Nazi ablukası uyguluyor.● Bölgede 400 binden fazla Filistinli yokluk için yaşam mücadelesi veriyor.● İsrail askerleri bölgedeki Filistinlileri zorla sürgüne gönderiyor. Filistinli erkeklerin ise tutuklanarak açıklanmayan bir yere götürüldüğü öğrenildi.● İşgalci İsrail askerleri evlerini terk eden çok sayıda sivilin üzerine de topçu ateşi ile saldırıyor.● Sırp birlikleri, Temmuz 1995'te 'sorgulamaya götürmek' yalanı ile 8 binden fazla Boşnak sivili katletmişti.● İsrail, Gazze'nin kuzeyinde tahliyesine izin verilmeyen yaralılara yardım için yola çıkan sağlık görevlisini hedef alarak öldürdü.● İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni ateşe verdi● Birlemiş Milletler (BM) "İsrail saldırılarıyla Gazze 70 yıl geriye gitti" açıklamasını yaptı.● Ekim ayının başından itibaren Gazze'nin kuzeyi için görevlendirilen 54 BM misyonundan sadece birine izin verildi.● BM görevlileri, Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar hakkında CNN'e konuştu ve "Ceset kokusu artık her yerde" dedi.● Öldürülen sivillerin cansız bedenlerinin sokaklara atıldığı kaydedildi.● Bölgede bulunan Gazzeliler de tabutların artık tükendiğini duyurdu.● Gazze'de böylesi bir etnik temizlik yaşanırken dün gün boyu Batı medyasında ise "Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yankılandı" başlıkları atıldı.