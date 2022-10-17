Dünya acımızı paylaştı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı kömür madeninde önceki gün 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle BM başta olmak üzere dünyadan ülkemize taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Amasra'da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov da patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşikanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziyelerini iletti.Hamas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Yapılan basın açıklamasında, Türk halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" denildi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ise maden kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini iletirken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Latin Amerika ülkelerinden Venezuela, El Salvador, Meksika, Bolivya, Paraguay, Şili, Kolombiya, Panama ve Küba da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere, halklarına ve uluslararası organizasyonlara gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına teşekkürler" mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk, Bosna Hersek, Bolivya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Ermenistan, İran, Japonya, Kolombiya, Kosta Rika, Lübnan, Meksika, Moritanya, Panama, Paraguay, Portekiz, Senegal, Sri Lanka, Şili ve Venezuela'nın devlet ve hükümet başkanları, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajı ileten ülkelerin bayraklarına yer verdi. Erdoğan, paylaşımında, "Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere, halklarına ve uluslararası organizasyonlara gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına teşekkürler" ifadesini kullandı. Dünkü mesajlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı ileten ülke sayısı 81, uluslararası kuruluşların sayısı 7 oldu. Bu sayının daha da artması bekleniyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye dileklerini doğrudan iletti. Azerbaycan, İsveç, Gürcistan, Yunanistan, Fransa, Letonya, Romanya, Kuzey Makedonya, Malta, Maldivler, İspanya, Polonya, Özbekistan, Hollanda, İngiltere, Slovakya, Avusturya, İsrail, El Salvador, Çekya, Finlandiya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları da sosyal medyadan mesaj yayımladı. Ayrıca Almanya, Avusturya, Belçika, BAE, Bahreyn, Bulgaristan, Estonya, Etiyopya, Hırvatistan, Irak, İran, İtalya, Karadağ, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Mısır, Moldova, Sırbistan, Slovenya, Somali, Suudi Arabistan, Şili, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 28 Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya üzerinden taziye dileklerini iletti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, muhataplarının taziye mesajlarına tek tek cevap vererek destekleri için teşekkür etti.