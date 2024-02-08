Dünya, ateşkesi bozan İsrail Başbakanı’nı topa tuttu: İstenmeyen adam

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 130 artarak 27 bin 840'a yükseldi. Gazze'ye 125 gündür sürdürülen saldırıların baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir kez daha ateşkese yanaşması dünya basınının da tepkisini çekti.ABD merkezli New York Times gazetesi "Netanyahu, ateşkesin yakın olabileceği yönündeki umutları boşa çıkararak, Hamas'ın teklifini reddetti" dedi. Washington Post da "Netanyahu ateşkesi reddetti ve Blinken İsrail'i ziyaret ederken savaşı sürdürme sözü verdi" manşetini attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise "Netanyahu, Hamas'ın önerdiği şartları reddetti" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Öte yandan ateşkes anlaşmasını kabul etmeyen Netanyahu'nun 1.4 milyon Filistinlinin sığındığı ve Gazze Şeridi'nde kısmen ayakta kalan tek kent olan Refah'a yönelik saldırı sinyali vermesi de dikkatleri bir kez daha bölgeye çevirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu kaydetti. BM, Refah'ta saldırıların artmasının yeni bir insanlık krizinin başlayacağı anlamına geleceğini söylüyor.Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'e karşı geçici tedbir kararı vermesinin üzerinden iki hafta geçerken İsrail, insani yardımlara izin verilmemesinden sistematik öldürme eylemlerine kadar Divan kararlarına meydan okumaya devam ediyor.ESKİ ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güvenilir bir lider olarak görmediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması gerektiğini söyledi. Amerikan MSNBC kanalına konuşan Clinton, "(Netanyahu'nun) gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail'in (Gazze'ye saldırıları sonrası) ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor" dedi.ABD'deBrown Üniversitesi'nin 19 öğrencisi, İsrail'in soykırımı protesto etmek amacıyla 6 gün önce başladığı açlık grevini sürdürüyor. Öğrenciler, "süresiz açlık grevi"nden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.