Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü

Dünyanın gözü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda. Son dönemde, Türkiye'de yaşanan döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar sık sık dış basına konu olurken yabancı medyanın bu kez tek gündemi, yaşanan döviz düşüşü oldu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18.3674'ten işlem gören Dolar/TL, Kabine toplantısı sonrasında hızla düşmeye başladı. Doların bugün yaşanan gerilemesi ise, dünya basınında geniş yankı buldu.