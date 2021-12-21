Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü

Dünyanın gözü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda. Son dönemde, Türkiye'de yaşanan döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar sık sık dış basına konu olurken yabancı medyanın bu kez tek gündemi, yaşanan döviz düşüşü oldu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18.3674'ten işlem gören Dolar/TL, Kabine toplantısı sonrasında hızla düşmeye başladı. Doların bugün yaşanan gerilemesi ise, dünya basınında geniş yankı buldu.
"TÜRK LİRASI'NIN BÜYÜK DÖNÜŞÜ"
Başkan Erdoğan'ın döviz kurlarındaki dalgalanmalar için alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'nda tersine dönen değer kaybı, art arda analizlere konu oldu.
Reuters haber ajansı, Türk Lirası'na yaşanan yükselişi "Türk Lirası yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı" yorumuyla duyurdu. Dolar/TL'nin daha önce 18,40 liraya kadar yükseldiğini, ancak Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşanan büyük gerilemenin "rekor düzeydeki en büyük günlük işlem aralığı" olduğuna dikkat çeken Reuters, Başkan Erdoğan'ın önlemlerinin piyasa gidişatına tamamen yeniden yön verdiğini duyurdu.
Reuters piyasalarda yaşanan bu değişikliği "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" yorumuyla duyurdu.
Bloomberg de, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme taşıdı. Döviz ve altın kurlarında yaşanan sert düşüşü manşete taşıyan Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın aldığı olağanüstü tedbirlerin sonucuna geniş yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerine de yer veren Bloomberg, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti" diyerek açıklamaların etkisini duyurdu.