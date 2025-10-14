Dünya bu diyaloğu konuşuyor: Erdoğan'ın Meloni'ye "sigarayı bırakma" tavsiyesi manşetlerde!

IL GİORNALE: "TRUMP'IN GECİKMESİ, LİDERLERİN NEŞESİNİ BOZMADI" Milan merkezli Il Giornale gazetesi ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye İsrail ziyaretinin uzaması nedeniyle üç saat gecikmeli olarak gelmesinin liderlerin neşesini hiç bozmadığı belirtildi. Bunun en güzel kanıtının zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni arasında geçen neşeli diyalog olduğu vurgulanan haberde, Türk ve İtalyan liderler arasındaki esprili diyaloğun Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin yüzünde tebessüm oluşturduğu ifade edildi.

La Stampa gazetesinin internet sitesi de diyaloğun görüntülerini "Erdoğan, Meloni ile şakalaştı" ifadeleriyle sundu. DÜNYA BASININA DA YANSIDI Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyalog İtalyan basınının yanı sıra Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Rusya ve ABD basınına da yansıdı. Rusya merkezli TASS haber ajansı, haberi "Türk Cumhurbaşkanı İtalyan Başbakana sigara alışkanlığı üzerinden takıldı" başlığı ile verdi. TASS, Erdoğan'ın Meloni ile tokalaşırken kendisine sigarayı bırakmayı tavsiye ettiğini paylaştı.