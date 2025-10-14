Dünya bu diyaloğu konuşuyor: Erdoğan'ın Meloni'ye "sigarayı bırakma" tavsiyesi manşetlerde!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede İtalyan lidere sigarayı bırakma tavsiyesi yapması, İtalyan basınında geniş yer buldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze konulu Barış Zirvesi marjında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan'ın görüşme sırasında İtalyan lidere esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması, İtalyan ve dünya basınında geniş bir şekilde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye: "Sigarayı bıraktırmam lazım"
CORRİERE DELLA SERA: "ERDOĞAN, MELONİ'YE TAKILDI"
Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u güldürdüğü kaydedildi.
LA REPUBBLİCA: "MACRON, İLGİYLE TAKİP ETTİ"
Benzer şekilde İtalyan La Repubblica gazetesinin internet sitesinde, Şarm Eş Şeyh kentinde Erdoğan ve Meloni'nin arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan'ın Meloni'ye "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" dediği kaydedilen haberde, Türkiye ve İtalya liderleri arasındaki keyifli diyaloğu, Fransız lideri Macron'un da ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi.