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Giriş Tarihi: 29.10.2022 16:27 Son Güncelleme: 29.10.2022 16:56

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti

İsrail’de askerlik görevi yapan kadınların çektikleri görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkekler gibi askerlik yapması zorunlu olan kadın askerler, üzerlerinde bulunan üniformalarıyla dans videosu çekti. Koğuşta kaydedilen bu anlar büyük tartışma yarattı.

Askerlik görevi yapan İsrailli kadın askerler, dünyanın gündemine oturdu. Kadınların da tıpkı erkekler gibi zorunlu askerlik yaptığı ülkede çekilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İsrail'de askerlik görevi yapan kadınların koğuş dansı tepki çekti! Savunma Bakanlığı harekete geçti | Video


Askeri görevlerini yapmak üzere teslim olan bir grup kadın asker, dans ettikleri anlara ait görüntüleri kaydetti. Kadın askerler, üniformalarıyla birlikte koğuş içerisinde dans ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Kısa süre içinde tüm dünya çapında milyonlarca kez izlenen video viral oldu. Görüntülerin ülke sınırlarını aşarak dünya çapında konuşulması, İsrail'de çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Askerlik kurumunun itibarsızlaştırıldığı itirazlarına neden olan video, ülkede bu tarz görüntülerin paylaşılmasını yasaklama tartışmalarını beraberinde getirdi. Tepki çeken görüntülerin ardından İsrail Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Video, askerlik sürecinde telefon kullanımının yasak olup olmadığı tartışmalarını da başlattı.

İsrail'de erkekler için 3 yıl olarak belirlenen askerlik süresi, kadınlar için 2 yıl olarak kabul ediliyor.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
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