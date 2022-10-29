Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti

Askerlik kurumunun itibarsızlaştırıldığı itirazlarına neden olan video, ülkede bu tarz görüntülerin paylaşılmasını yasaklama tartışmalarını beraberinde getirdi. Tepki çeken görüntülerin ardından İsrail Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Video, askerlik sürecinde telefon kullanımının yasak olup olmadığı tartışmalarını da başlattı.

İsrail'de erkekler için 3 yıl olarak belirlenen askerlik süresi, kadınlar için 2 yıl olarak kabul ediliyor.