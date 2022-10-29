İsrail'de askerlik görevi yapan kadınların koğuş dansı tepki çekti! Savunma Bakanlığı harekete geçti | Video
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İsrail’de askerlik görevi yapan kadınların çektikleri görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkekler gibi askerlik yapması zorunlu olan kadın askerler, üzerlerinde bulunan üniformalarıyla dans videosu çekti. Koğuşta kaydedilen bu anlar büyük tartışma yarattı. Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı.