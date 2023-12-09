Dünya bu haberi konuşuyor: Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü

İki Başbakan yağmurlu soğuk havada Başbakanlık Ofisi önünde beklerken, içerden bir görevlinin durumuma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.

SADECE İÇERİDEN AÇILIYOR

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre,1735'den bugüne 'Başbakanlık Konutu' olarak kullanılan 10 numaralı evin ön kapısı güvenlik gerekçeleri iler sadece içeriden açılabilmektedir, Dışarıda bir kapı kolu ya da anahtar deliği bulunmamaktadır.

İzni olmayan insanların içeri girmesini engellemek için güvenlik personeli günün 24 saati ön kapının arkasında görev yapmaktadır.