İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte kapıda kaldı!
İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin kapıda kaldığı anlar kamerada...
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