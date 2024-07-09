Dünya bu imzayı konuşuyor: Çinli araç devi Türkiye’yi seçti...

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Çinli otomotiv deviyle imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Fabrikada Seal U modelinin üretilmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı.
BYD'nin yeni yatırım için Türkiye'yi seçmesi, dış basında da geniş yankı buldu.
France 24: Çinli dev Türkiye'de fabrika açacak
Fransa'nın önde gelen haber kuruluşlarından France24, Çin'in elektrikli araç devi BYD'nin Türkiye'yi seçtiğini söyledi.
Söz konusu haberde; Fiat ve Renault gibi büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerin başında Türkiye'de fabrika açtığı ve daha sonra Ford, Toyota ve Hyundai gibi şirketlerin de Türkiye'yi seçtiği hatırlatıldı.
Financial Times: BYD 1 milyar dolarlık anlaşmayı kabul etti
İngiltere'nin saygın haber kuruluşlarından Financial Times'ın yayınladığı haberde, şu ifadeler kullanıldı:
Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretimini artırmayı ve yurtdışı büyümesini sürdürmeyi hedeflerken, Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kurmak için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Üretime 2026'nın sonunda başlaması ve yaklaşık 5 bin kişiye iş yaratması bekleniyor.
Haberde, Warren Buffett destekli BYD'nin, Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olduğu; Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi yabancı şirketlerin de Türkiye'de üretim yaptığı belirtildi.
"Çin'in BYD'si Türkiye'yi seçti"
Japonya'nın köklü gazetelerinden Nikkei, BYD'nin Türkiye'yi Macaristan'ın ardından Avrupa'da 2. ihracat merkezi olarak seçtiğini yazdı.
Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı:
Bu, Türkiye'de yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası olacak. Tesisin 2026 yılı sonundan önce üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
Türkiye; Toyota, Ford, Renault ve Hyundai gibi pek çok küresel markaya üretim ve ihracat üssü olarak ev sahipliği yapıyor.
BBC: Tesla rakibi BYD, Türkiye ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
BYD'nin ülkemize yapacağı yatırım, BBC'nin yayınladığı haberde analiz edildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BYD Genel Müdürü Vang Chuanfu'nun katıldığı imza törenine yer verildi.
BBC, "Türk hükümeti ayrıca Çin araçlarının ithalatına yüzde 40 ek gümrük vergisi koyarak ülke otomobil üreticilerini desteklemek için harekete geçti." ifadelerini kullandı.
Haberde, Avrupa Birliği ile ABD'nin de Çinli otomobil üreticilerine ek vergi uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.
SCMP: BYD, Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak
Hong Kong merkezli South China Morning Post, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'ya açılmak için Türkiye'yi seçtiğini yazdı.
Gazete, 1 milyar dolar yatırımla kurulacak fabrika sayesinde BYD'nin, Avrupa Birliği'ne erişiminin kolaylaşacağını söyledi.
Türkiye'de geçen yıl otomobil satışlarının yüzde 7,5'ini elektrikli araçların oluşturduğunu hatırlatan SCMP, bu pazarın markaların dikkatinden kaçmadığını belirtti.