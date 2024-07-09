Dünya bu imzayı konuşuyor: Çinli araç devi Türkiye’yi seçti...

Financial Times: BYD 1 milyar dolarlık anlaşmayı kabul etti

İngiltere'nin saygın haber kuruluşlarından Financial Times'ın yayınladığı haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretimini artırmayı ve yurtdışı büyümesini sürdürmeyi hedeflerken, Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kurmak için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.



Üretime 2026'nın sonunda başlaması ve yaklaşık 5 bin kişiye iş yaratması bekleniyor.

Haberde, Warren Buffett destekli BYD'nin, Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olduğu; Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi yabancı şirketlerin de Türkiye'de üretim yaptığı belirtildi.