Manisa’ya milyar dolarlık yatırımın müjdesini Yenişehirlioğlu duyurdu

"MANİSA DÜNYAYA AÇILIYOR"

Yapılan yatırımla Manisa'nın küresel ölçekte ulaştığı katma değer başarısının artırılacağının altını çizen Yenişehirlioğlu, yatırımın detaylarına şu ifadelerle değindi: "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Manisa'mızın yatırım ve istihdam ile kalkınması, kapılarının dünyaya açılarak küresel ölçekte ulaştığı katma değer başarısının artırılması adına çok önemli bir adım atılmıştır. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yenişehirlioğlu bu önemli yatırımı uzun süredir takip ettiklerini, süreçte sona gelindiği için mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Kurulan tesisin ve üretim merkezinin hem Manisa'nın hem de Türkiye'nin potansiyeline katkı sunacağını belirten ve bu büyük yatırım için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür eden Yenişehirlioğlu: "Üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi Manisa'mızda kurulacak ve çalışmalarıyla; ülkemizin potansiyeline son derece önemli katkılar sunarak yükselen başarı grafiğimize ivme kazandıracaktır. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bu devasa yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.