Dünya ‘büyük buluşma’ya kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tarihinin belli olması dünyanın gündemine damga vururken, uluslararası medya organlarında iki liderin bir araya gelmesi "büyük buluşma" diye nitelendirildi. Yazılı, görsel ve dijital medya, iki liderin tarihi zirvesini manşetlerden verirken yapılan yorumlarda yeni bir tahıl anlaşması olasılığının hayli yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bunda özellikle önceki gün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni bir tahıl anlaşmasıyla ilgili olumlu sinyaller vermesi etkili oldu.Fidan'ın Moskova'daki temaslarına geniş yer veren yabancı medya, Türkiye'nin Rusya'yı yeni bir tahıl anlaşması konusunda masaya orturmasının hayli yüksek olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan-Putin zirvesi öncesi dünya medyasında dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasındaki kritik rolünü hatırlattı. Görüşmedeki öncelikli konunun tahıl krizinin aşılması olduğunu yazdı. "Anlaşma Rusya'nın temmuz ayında çekilmesinin ardından sona erdi. Ankara o zamandan beri Moskova'yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor" dedi."Rusya ve Türkiye büyük buluşmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, "Her iki ülkenin gündeminde tahıl anlaşması yer alıyor. Tahıl anlaşmasının yeniden başlaması, özellikle yoksul ülkelerde rahatlamaya yol açacak" ifadelerine yer verdi."Bakan Fidan, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi hazırlık için Moskova'da" dedi. "Türkiye Dışişleri Bakanı, tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasının 'küresel gıda güvenliği' açısından 'kritik' olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi.4 Eylül'de gerçekleşecek zirvenin merakla beklendiğini vurguladı.Gelişmeyi "Erdoğan ve Putin, tahıl anlaşmasını görüşmek üzere 4 Eylül'de Rusya'da buluşacak" başlığı ile okurlarına sundu.Erdoğan gelecek hafta Soçi yolcusu. Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesini uzmanlar biraz zayıf görse de zirvede sürprizler de olabilir.Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de yapacağı görüşmede gıda krizini çözmeye çalışacak.Putin ile görüşmede Erdoğan'ın ilk önceliği yeni bir tahıl anlaşması olacak.Erdoğan ile Putin gıda krizi kadar Suriye ve diğer küresel ve bölgesel sorunları da ele alacak. Özellikle Hindistan gibi ülkelerin pirinç ihracatına kısıtlama getirmesi küresel gıda krizini daha da tetikleyecek gibi görünüyor. Bu nedenle Erdoğan-Putin zirvesi dünyada büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu buluşma, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında Putin ile Erdoğan arasındaki ilk temas olacak.