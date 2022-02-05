Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Zelenskiy, Türkçe yayınladığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Pakistan Başbakanı Imran Khan: Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'ın Kovid-19 Omicron testinin pozitif çıktığını yeni öğrendim. Ülkem ve kendi adıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.