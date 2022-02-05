Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor

Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Zelenskiy, Türkçe yayınladığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.