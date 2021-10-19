Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: 20 yıl içinde yok olacak!

Söz konusu rapora göre, Sahra altı Afrika'nın daha kötü sonuçları önlemek için her yıl 30 ila 50 milyar dolar veya GSYİH'nın yüzde 2 veya 3'ü miktarında bir harcama yapması gerektiği tahmin ediliyor. 2020'de tahminen 1.2 milyon kişi fırtınalar ve sel nedeniyle tahliye edildiği belirtilen raporda, bu sayının aynı yıl içinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin yaklaşık 2.5 katı olduğu ifade edildi.