Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!
Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda Siyonist İsrail’in Orta Doğu’daki kanlı planını anlattı. Terör devleti İsrail’in, 5 yılda 7 savaş hedefi olduğunu belirten Sachs, “Barış, İsrail’in tüm Orta Doğu’yu askerileştirme politikası sona ermeden gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Sachs ayrıca, "Wesley Clark'ın 2001'de Pentagon'da kendisine verilen belgede, "beş yılda yedi savaş" hedefi yazıyordu" açıklamasını yaptı...
Dünyaca ünlü Ekonomist ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, forumda Suriye'deki CIA operasyonlarının arka planını ve İsrail'in hükümetleri nasıl devirdiğini ayrıntılarıyla anlattı. İşte Jeffrey Sachs'ın çok konuşulacak açıklamaları; "Bu Savaşın Kökeni: Washington ve İsrail.
Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı! "Beş yılda yedi savaş" | Video
Washington'dan çıktı. 2011'de Esad'ı devirme kararı alındı. Aslında bu karar İsrail'den geldi. Bu, İsrail hükümetinin 25 yıldan fazla süredir beslediği bir arzuydu. Netanyahu'nun vizyonu, Orta Doğu'yu İsrail'in istediği şekle sokmak, İsrail'e karşı çıkan her hükümeti devirmektir. Bu konuda bir müttefik buldu: CIA ve ABD hükümeti.
SURİYE'DE "TIMBER SYCAMORE OPERASYONU"
Bu savaş, Obama'nın 2011 baharında Esad'ı devirme emriyle başladı. Bu operasyonun bir adı var: "Timber Sycamore Operasyonu." ABD, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte isyancıları eğitti ve rejimi devirmeleri için silahlandırdı. Bu, kaosa yol açtı. 14 yıldır süren bu savaşta 600.000 kişi öldü.
CIA'nin 2011'de istediği şey oldu. ABD tarafından silahlandırılan grupların Suriye'de iktidarı ele geçirmesi. Bunu net bir şekilde anlatmamın nedeni, bu bölgede gerçek diplomasiye dayalı bir halk diplomasisi olmadıkça barışın gelmeyeceğini vurgulamak.
İSRAİL'İN 5 YILDA 7 SAVAŞ HEDEFİ
Barış, İsrail'in tüm Ortadoğu'yu askerileştirme politikası sona ermeden gelmeyecek. Çünkü Suriye savaşı, İsrail'in kışkırttığı altı savaştan sadece biri. Diğerleri Lübnan, Irak, Libya, Somali ve Sudan. Wesley Clark'ın 2001'de Pentagon'da kendisine verilen belgede, "beş yılda yedi savaş" hedefi yazıyordu.
SAVAŞLAR İSRAİL İSTEDİĞİ İÇİN OLDU
Netanyahu'nun büyük hayal kırıklığına uğradığı tek savaş, ABD'nin İran'la savaşı. İsrail halâ bunu kışkırtmaya çalışıyor. Suriye savaşı, bölgesel bir trajedinin parçası.
Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Irak, Sudan, Güney Sudan ve Libya'daki trajedilerin sorumlusu ABD hükümeti ve müttefiki İsrail, çünkü bu savaşların hiçbiri "zorunlu" değildi. Hepsi "tercih savaşları"ydı. Hepsi, ABD'nin hangi rejimlerin hangi ülkelerde iktidarda olacağına karar verme arzusundan kaynaklandı. ABD gibi emperyal güçler bu bölgeye şartlar dayattığı sürece asla barış olmayacak.