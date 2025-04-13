Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda Siyonist İsrail’in Orta Doğu’daki kanlı planını anlattı. Terör devleti İsrail’in, 5 yılda 7 savaş hedefi olduğunu belirten Sachs, “Barış, İsrail’in tüm Orta Doğu’yu askerileştirme politikası sona ermeden gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Sachs ayrıca, "Wesley Clark'ın 2001'de Pentagon'da kendisine verilen belgede, "beş yılda yedi savaş" hedefi yazıyordu" açıklamasını yaptı...

Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

Dünyaca ünlü Ekonomist ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, forumda Suriye'deki CIA operasyonlarının arka planını ve İsrail'in hükümetleri nasıl devirdiğini ayrıntılarıyla anlattı. İşte Jeffrey Sachs'ın çok konuşulacak açıklamaları; "Bu Savaşın Kökeni: Washington ve İsrail.

Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı! "Beş yılda yedi savaş" | Video

Washington'dan çıktı. 2011'de Esad'ı devirme kararı alındı. Aslında bu karar İsrail'den geldi. Bu, İsrail hükümetinin 25 yıldan fazla süredir beslediği bir arzuydu. Netanyahu'nun vizyonu, Orta Doğu'yu İsrail'in istediği şekle sokmak, İsrail'e karşı çıkan her hükümeti devirmektir. Bu konuda bir müttefik buldu: CIA ve ABD hükümeti.

SURİYE'DE "TIMBER SYCAMORE OPERASYONU"

Bu savaş, Obama'nın 2011 baharında Esad'ı devirme emriyle başladı. Bu operasyonun bir adı var: "Timber Sycamore Operasyonu." ABD, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte isyancıları eğitti ve rejimi devirmeleri için silahlandırdı. Bu, kaosa yol açtı. 14 yıldır süren bu savaşta 600.000 kişi öldü.

Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

CIA'nin 2011'de istediği şey oldu. ABD tarafından silahlandırılan grupların Suriye'de iktidarı ele geçirmesi. Bunu net bir şekilde anlatmamın nedeni, bu bölgede gerçek diplomasiye dayalı bir halk diplomasisi olmadıkça barışın gelmeyeceğini vurgulamak.

İSRAİL'İN 5 YILDA 7 SAVAŞ HEDEFİ

Barış, İsrail'in tüm Ortadoğu'yu askerileştirme politikası sona ermeden gelmeyecek. Çünkü Suriye savaşı, İsrail'in kışkırttığı altı savaştan sadece biri. Diğerleri Lübnan, Irak, Libya, Somali ve Sudan. Wesley Clark'ın 2001'de Pentagon'da kendisine verilen belgede, "beş yılda yedi savaş" hedefi yazıyordu.

SAVAŞLAR İSRAİL İSTEDİĞİ İÇİN OLDU

Netanyahu'nun büyük hayal kırıklığına uğradığı tek savaş, ABD'nin İran'la savaşı. İsrail halâ bunu kışkırtmaya çalışıyor. Suriye savaşı, bölgesel bir trajedinin parçası.

Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Irak, Sudan, Güney Sudan ve Libya'daki trajedilerin sorumlusu ABD hükümeti ve müttefiki İsrail, çünkü bu savaşların hiçbiri "zorunlu" değildi. Hepsi "tercih savaşları"ydı. Hepsi, ABD'nin hangi rejimlerin hangi ülkelerde iktidarda olacağına karar verme arzusundan kaynaklandı. ABD gibi emperyal güçler bu bölgeye şartlar dayattığı sürece asla barış olmayacak.

Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

"İSRAİL ABD DESTEĞİ OLMADAN BİR GÜN BİLE SAVAŞAMAZ"

Bu bölgede barışın tek yolu, bölge halklarının kendi geleceğini belirlemesi. İsrail bu savaşları tek başına yürütemezdi. Bunlar Amerikan savaşları. ABD, finansmanı sağlıyor, askeri destek veriyor, istihbarat operasyonları yürütüyor, cephane temin ediyor. İsrail, ABD desteği olmadan bir gün bile savaşamaz.

ABD'nin operasyonel suç ortaklığı olmasa, İsrail Gazze'de soykırım yapamazdı. Siyasi destekten bahsetmiyorum, doğrudan günlük operasyonel işbirliğinden bahsediyorum.

Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

"BÖLGE 100 YILDIR BÖLÜNÜYOR"

Bu durum son bulmalı. Bu bölge 100 yıldır bölünüyor önce İngiliz imparatorluğu, sonra Amerikan imparatorluğu tarafından. Bugün bile komşumuzda bir soykırım yaşanıyor.

İnsanlar pervasızca, utanmazca öldürülüyor, çünkü ABD buna olanak sağlıyor. Peki ABD tarafsız mı? Kesinlikle hayır. Baş aktör. 2012'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, eski Genel Sekreter Kofi Annan'ı Suriye'de barışı sağlamak için özel elçi atadı. Kofi Annan bir barış anlaşması hazırladı. Peki neden uygulanmadı? Çünkü tüm taraflar kabul etti, bir tek ABD reddetti.

"SURİYE İÇİN BARIŞI ABD ENGELLEDİ"

ABD, "Esad ilk gün gitmezse barış olmayacak" dedi. Diğer taraflar, "Belki bir süreç olur, seçimler yapılır" dedi. ABD "Hayır, Esad hemen gitmeli" diyerek anlaşmayı engelledi. Kofi Annan görevinden istifa etti ve o günden beri 500.000 kişi öldü.

Bu tür bir suç ortaklığını normalleştirmemeliyiz. Bu bölge 30 yıldır kesintisiz savaş halinde. Aslında 57 yıldır (Altı Gün Savaşı'ndan beri) çünkü uluslararası hukuk dürüstçe uygulanmadı, diplomasi samimiyetsizdi.

Bu bölgede barış hemen sağlanabilir. Tek gereken, ABD'nin Filistin'in 194. BM üyesi olmasına vetoyu kaldırması. O zaman tüm bölge, ilişkileri normalleştirir ve savaşlar biter.

BAŞLICA AKTÖR ABD

Ancak İsrail, ABD politikasını kontrol ediyor ve "Hayır" diyor. "Büyük İsrail" istiyor. Suriye'de, Lübnan'da, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te, Gazze'de İsrail'in egemen olmasını istiyor. Bu durdurulmadıkça barış olmayacak. Özetle: ABD tarafsız mı? Kesinlikle hayır. Tüm bu savaşın başlıca aktörü."