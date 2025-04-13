Dünyaca ünlü ekonomist Sachs İsrail’in kirli planını anlattı: 5 yılda 7 savaş hedefi!

Bu bölgede barışın tek yolu, bölge halklarının kendi geleceğini belirlemesi. İsrail bu savaşları tek başına yürütemezdi. Bunlar Amerikan savaşları. ABD, finansmanı sağlıyor, askeri destek veriyor, istihbarat operasyonları yürütüyor, cephane temin ediyor. İsrail, ABD desteği olmadan bir gün bile savaşamaz.

"BÖLGE 100 YILDIR BÖLÜNÜYOR"

Bu durum son bulmalı. Bu bölge 100 yıldır bölünüyor önce İngiliz imparatorluğu, sonra Amerikan imparatorluğu tarafından. Bugün bile komşumuzda bir soykırım yaşanıyor.

İnsanlar pervasızca, utanmazca öldürülüyor, çünkü ABD buna olanak sağlıyor. Peki ABD tarafsız mı? Kesinlikle hayır. Baş aktör. 2012'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, eski Genel Sekreter Kofi Annan'ı Suriye'de barışı sağlamak için özel elçi atadı. Kofi Annan bir barış anlaşması hazırladı. Peki neden uygulanmadı? Çünkü tüm taraflar kabul etti, bir tek ABD reddetti.

"SURİYE İÇİN BARIŞI ABD ENGELLEDİ"

ABD, "Esad ilk gün gitmezse barış olmayacak" dedi. Diğer taraflar, "Belki bir süreç olur, seçimler yapılır" dedi. ABD "Hayır, Esad hemen gitmeli" diyerek anlaşmayı engelledi. Kofi Annan görevinden istifa etti ve o günden beri 500.000 kişi öldü.

Bu tür bir suç ortaklığını normalleştirmemeliyiz. Bu bölge 30 yıldır kesintisiz savaş halinde. Aslında 57 yıldır (Altı Gün Savaşı'ndan beri) çünkü uluslararası hukuk dürüstçe uygulanmadı, diplomasi samimiyetsizdi.

Bu bölgede barış hemen sağlanabilir. Tek gereken, ABD'nin Filistin'in 194. BM üyesi olmasına vetoyu kaldırması. O zaman tüm bölge, ilişkileri normalleştirir ve savaşlar biter.

BAŞLICA AKTÖR ABD

Ancak İsrail, ABD politikasını kontrol ediyor ve "Hayır" diyor. "Büyük İsrail" istiyor. Suriye'de, Lübnan'da, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te, Gazze'de İsrail'in egemen olmasını istiyor. Bu durdurulmadıkça barış olmayacak. Özetle: ABD tarafsız mı? Kesinlikle hayır. Tüm bu savaşın başlıca aktörü."