Video Dünya Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı! "Beş yılda yedi savaş" | Video
Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı!

Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı! "Beş yılda yedi savaş" | Video

13.04.2025 | 16:33

Dünyaca ünlü Ekonomist ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'deki CIA operasyonlarının arka palanını ve İsrail'in hükümetleri nasıl devirdiğini ayrıntılarıyla anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü ekonomist Sachs İsrail’in planını açıkladı! Beş yılda yedi savaş | Video 08:18
Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı! "Beş yılda yedi savaş" | Video 13.04.2025 | 16:33
İsrail ordusu Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi | Video 02:31
İsrail ordusu Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi | Video 13.04.2025 | 15:12
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak | Video 01:17
Macaristan Başbakanı Orban: "Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak" | Video 13.04.2025 | 08:39
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu | Video 02:38
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu | Video 12.04.2025 | 14:00
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 01:02
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 11.04.2025 | 10:48
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video 01:09
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video 11.04.2025 | 10:46
İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:26
İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video 11.04.2025 | 08:15
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 02:19
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:16
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 02:19
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
Trump: Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz 07:33
Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz" 09.04.2025 | 08:51
ABD, Yemen’deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 01:41
ABD, Yemen'deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 09.04.2025 | 08:21
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 03:06
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 08.04.2025 | 15:45
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 02:34
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 08.04.2025 | 10:37
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama | Video 07:07
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video 08.04.2025 | 10:37
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Kimsenin yapamadığını başardı | Video 14:36
Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Kimsenin yapamadığını başardı" | Video 08.04.2025 | 09:38
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 02:47
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 07.04.2025 | 16:10
Batı Şeria’da halk Gazze için genel greve gitti | Video 05:24
Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video 07.04.2025 | 16:11
ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 02:01
ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 07.04.2025 | 12:29
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 02:24
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 07.04.2025 | 08:36
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 00:53
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY