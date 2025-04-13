Ünlü ekonomist Sachs İsrail'in planını açıkladı! "Beş yılda yedi savaş" | Video
Dünyaca ünlü Ekonomist ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'deki CIA operasyonlarının arka palanını ve İsrail'in hükümetleri nasıl devirdiğini ayrıntılarıyla anlattı.
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