Dünyada Filistin uyanışı

İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin'i kan gölüne çevirdi. 7 Ekim'den bu yana akıl almaz gerekçelerle katliamına devam eden İsrail'in zalimliği ve buna karşılık Filistinlilerin dirayeti ve inancı, dünyanın dört bir yanındaki halklar tarafından şaşkınlıkla izleniyor. İsrail'in arkasına dizilen dünya liderlerinin destek açıklamalarına, Batı medyasının propagandasına, sosyal medyadaki Filistin sansürüne rağmen dünyada büyük bir uyanış yaşanıyor. Farklı dil, din ve ırktan milyonlarca insan İsrail'e tepki, Filistin'e destek için sokaklara dökülüyor. Tüm yasak ve cezalara rağmen Avrupa'dan ABD'ye, Afrika'dan Asya'ya Filistin'e destek veren kitleler çoğalıyor.Sosyal ağlara düşen görüntüler de ise çok sayıda insan Müslümanları yanlış anladıklarını, İslam'ı merak ettiklerini gözyaşları içinde dile getiriyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Filistinlilerin yaşadığı katliamda bile 'Elhamdülillah' diyerek şükrettiğini şaşkınlıkla dile getirirken bazıları ise bunun 'yenilmez bir umut' olduğunu ifade ediyor. Birçok kullanıcı da İslam dininin Batı'da yanlış anlatıldığını kaydetti. Filistin'e destek gösterileri ise artarak yayılıyor.ABD'nin başkenti Washington D.C'de dün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla gösteri düzenlendi. Gösteri, barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi. Gösteriye binlerce kişi katıldı. California eyaletindeki Oakland Limanı'na giren onlarca kişi ise, İsrail'e yapılacak silah yardımlarını taşıyacağı iddia edilen askeri geminin önünde protesto gösterisi düzenledi.İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi tarihi Trafalgar Meydanı'nda "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı. Protestocular, kentin önemli ulaşım merkezlerinden King's Cross Tren İstasyonu'nda da oturma eylemi düzenledi.Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde "Çocuklar uyurken sessiz olun, ölürken değil" yazılı pankartlar açıldı.İspanya'da 200'den fazla sanatçının imzasıyla yayımlanan manifestoda, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırımı" kınandı, acil ateşkes çağrısı yapıldı.İtalya'nın başkenti Roma'nın en işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'de bir araya gelen, binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti, Filistin'le dayanışma mesajı verdi.Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Plaza del Congreso'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Öldürülen kadınlara ve çocuklara dikkati çeken protestocular, İsrail saldırılarına karşı tepkisiz kalan ABD, Fransa ve İngiltere'ye tepki gösterdi.İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinde katıldığı bir sergide, protesto edildi. ''Elinizde kan var'' sözleriyle protesto edilen bakan, sergiden ayrıldı.