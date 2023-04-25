Dünyanın gözü bu toplantıda! Bakan Akar 4’lü zirve için Moskova’da

Türkiye ile Suriye arasında 11 yılın ardıdan kurulan ilk temas yakından takip edilyior. En son yapılan toplantı Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında 15-16 Mart'ta Moskova'da olmuştu.

4'LÜ ZİRVE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında gerçekleştirilecek "dörtlü toplantıya" katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukovo Havalimanında Rus yetkililer, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.



Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan dörtlü toplantı için Moskova'da | Video

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve ülkelerin İstihbarat Başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.

Bakan Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.