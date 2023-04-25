Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan dörtlü toplantı için Moskova’da | Video 25.04.2023 | 11:06 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında gerçekleştirilecek "dörtlü toplantıya" katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukovo Havalimanında Rus yetkililer, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve ülkelerin İstihbarat Başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.Bakan Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.