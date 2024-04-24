Süvari atları Londra'yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video

İngiltere’de Kraliyet Süvari Alayı’na ait birkaç at henüz açıklamayan bir sebepten dolayı ürkerek başkent Londra’nın caddelerine doğru dört nala kaçmaya başladı. Bazı atların yaralanarak kanla kaplı olduğu görülürken, süvarilerden bazıları dahil yaralılar olduğu ifade edildi. Polis tüm atların yakalandığını belirtti.