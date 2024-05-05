İrlanda’daki Trinity Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterisi | Video 05.05.2024 | 08:51 İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Trinity Üniversitesi’nde öğrenciler kampüse erişimi kısıtlayarak, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesini talep etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanında tepki çekerken, üniversitelerde de protesto gösterileri düzenleniyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse kamp kurarak erişimi engelledi. Öğrenciler, üniversite yönetiminden İsrail ile akademik bağların kesilmesini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkileri durdurmasını talep etti. Öğrenciler, "talepleri karşılanana kadar süresiz olarak" üniversite kampüsünde kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kampüste kamp kuran öğrenciler, İrlanda'nın en önemli turistik mekanlarından biri olan Book of Kells sergisine de erişimi engelledi. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, güvenliği sağlamak amacıyla serginin bugün kapalı kalacağı belirtildi.

"TERÖRİST İSRAİL İŞGALİ DURDUR"

Öğrenciler kampüste protestolarını sürdürürken, Filistin destekçisi yüzlerce kişi de üniversitenin önünde gösteri düzenledi. "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Terörist İsrail işgali durdur" sloganları atan göstericiler, Filistin bayrakları ile "Irkçı İsrail'e boykot" yazan pankartlar taşıdı.