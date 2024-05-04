Endonezya'da sel ve heyelan faciası: 15 ölü | Video
Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
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