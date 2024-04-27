ABD'de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video
ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı Frank Tyson'ın, elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı. Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntülerde, Tyson'ın defalarca, ''Beni öldürmeye çalışıyorlar. Nefes alamıyorum'' dediği duyuldu.
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