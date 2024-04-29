ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video
ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda biri bebek en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Iowa eyaletine bağlı Minden kentinde de cuma günü meydana gelen hortumda yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afet bölgelerinde arama ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerinden edilenler için barınma tesisleri oluşturuldu. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, Oklahoma'da en az 16 evin yıkıldığını açıkladı.
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