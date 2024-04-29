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Video Dünya ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video

ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video

29.04.2024 | 11:57

ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda biri bebek en az 5 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Nebraska, Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Geçtiğimiz hafta cuma ve cumartesi günü meydana gelen hortumlarda büyük hasar meydana geldi. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Holdenville'de biri 4 aylık bebek toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği, Marietta kentindeki eyaletler arası bir otoyolda bir kişinin öldüğü belirtildi. Eyalette acil durum ilan eden Oklahoma Valisi Kevin Stitt dün yaptığı açıklamada, Murray County'deki Sulphur kasabasında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 100 kişinin yaralandığı eyalette 24 binden fazla kişi de elektriksiz kaldı.

Iowa eyaletine bağlı Minden kentinde de cuma günü meydana gelen hortumda yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet bölgelerinde arama ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerinden edilenler için barınma tesisleri oluşturuldu. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, Oklahoma'da en az 16 evin yıkıldığını açıkladı.
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