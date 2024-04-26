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Video Dünya Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video
Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video

Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video

26.04.2024 | 08:48

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Polisin yaptığı müdahalelerde aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişi gözaltına alındı.

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada "Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir" denildi.

NETANYAHU BARIŞ YANLISI EYLEMCİLERİ SUÇLAMIŞTI
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce başlayan Filistin yanlısı protestolar birçok toplum kesiminden destek bulmuş, gösteriler ülkedeki farklı üniversitelere yayılmıştı. Polis ise gösterilere sert şekilde müdahale etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise protestolarla ilgili yaptığı açıklamada Yahudi karşıtı bir dalganın yükselişe geçtiğini savunarak, üniversite eylemlerini "dehşet verici" olarak nitelemişti. Barış yanlısı eylemcilerin "antisemitik güruh" olduğunu iddia eden Netanyahu, yaşananların kınanması gerektiğini savunmuştu.

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