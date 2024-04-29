Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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