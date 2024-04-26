Paraguay’da sel: 2 ölü | Video
Güney Amerika ülkesi Paraguay’da şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti.
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