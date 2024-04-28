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Video Dünya Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video

Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video

28.04.2024 | 08:37

Almanya’nın başkenti Münih’te bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Alman polisi, bazı göstericileri yere yatırarak ters kelepçe taktı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Almanya'da her hafta sonu olduğu gibi bugün de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Birleşik Filistin Milli Komitesi'nin başkent Berlin'deki Hermannplatz Meydanı'nda düzenlediği yürüyüş Filistin milli marşının okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından Mehringdamm Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen yaklaşık bin Filistin destekçisi, "Filistine Özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" gibi sloganlar atarken, "Soykırımı durdurun", "Hitler ölmedi" yazan pankartlar taşıdı. Gösteriye destek veren Yahudi bir çiftin ise "Yahudiler soykırıma karşı" yazan bir pankart taşıdığı görüldü.

"ALMANYA, İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMALI"
Başkentteki gösteride eylemciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sona erdirilmesini ve Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurmasını istedi. Daha çok İsrail'in saldırganlığına göz yuman siyasetin ve siyasetçilerin hedef alındığı konuşmalarda, "Alman ve Avrupa kamuoyundan gerçeği olduğu gibi görmelerini, Filistin halkının 76 senedir, İsrail işgali ve saldırganlığı altında zulüm gördüğünü kabul etmelerini istiyoruz. Yapılan saldırıların ve insanların katledilmesinin bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Filistinlilerin kendi kararlarını kendilerinin verebilmesini, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin verilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

BERLİN POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE
Sakin başlayan ve sakin biten yürüyüşün ardından Alman polisi bazı göstericileri zor kullanarak gözaltına aldı. Bir bankanın içerisine giren göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin orantısız güç kullanarak bazı göstericileri yere yatırdığı ve ters kelepçe taktığı görüldü. Polisler, ters kelepçeli bir göstericiyi de saçından çekerek araca bindirdi. Sert müdahale nedeniyle yaralanan bazı göstericiler için ise ambulans çağırıldı.

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