Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 28.04.2024 | 15:24 ABD’deki üniversitelerin ardından Kanada’daki üniversitelerde ilk kez Filistin’e destek gösterileri gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta başlayan Filistin yanlısı gösteriler ülke geneline ve çeşitli ülkelerdeki üniversitelere yayılmaya devam ediyor. Kısa sürede yankı uyandıran gösteriler Kanada'ya sıçradı. Kanada'da üniversitelerindeki ilk Filistin ve Filistinlilere destek gösterisi Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Filistin yanlıları üniversite kampüsüne kamp kurdu. Kanada'da okuyan yüzlerce öğrenci McGill ve Concordia Üniversitelerinin "siyonist akademik kurumlarla bağlarını kesmelerini" talep etti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada ise öğrencilerin kurduğu kamplara izin verilmediği kaydedilerek bu tür eylemlerin, "çatışmayı tırmandırdığını" savundu.