Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video
Sosyal medyada paylaşılan bir yavru köpek görüntüsü, izleyenleri adeta şoke etti. Sevimlilikleri ve altın renkleriyle gönüllere taht kurmuş bir köpek cinsi olan Golden Retriever, beklenmedik bir doğum hikayesinin konusu oldu. Golden Retriever bir köpeğin yaptığı doğumun ardından dünyaya gelen yavrulardan biri hiç beklenmeyen bir renkteydi. İşte o görüntüler…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video 24.04.2024 | 14:32
00:09
03:02
Sahra'dan gelen çöl tozu Atina'yı turuncuya boyadı | Video 24.04.2024 | 12:39
01:28
İsrail'in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video 24.04.2024 | 11:15
01:27
Çin’deki sel ve toprak kaymasında 4 kişi öldü, 10 kişi kayıp | Video 23.04.2024 | 10:23
00:37
Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü | Video 23.04.2024 | 10:22
00:13
01:48
Çin’de sel ve toprak kayması! 82 bin 500 kişi tahliye edildi | Video 22.04.2024 | 12:57
00:13
00:56
ABD’de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 21.04.2024 | 12:27
00:26
İsrail’in Tulkarem baskınında can kaybı 14’e yükseldi | Video 21.04.2024 | 10:25
00:45
05:30
SON DAKİKA: İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı! | Video 19.04.2024 | 15:52
00:57
00:37
Ukrayna: “Rus bombardıman uçağını düşürdük” | Video 19.04.2024 | 10:40
01:06
İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video 19.04.2024 | 09:32
00:44
İsrail'den İran'a karşı saldırı | Video 19.04.2024 | 08:49
04:39
Filistinli çocuklar Gazze'deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video 18.04.2024 | 15:50
00:24
00:24
ABD Başkanı Biden: "Amcamı yamyamlar yedi" | Video 18.04.2024 | 11:16