Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video

Sosyal medyada paylaşılan bir yavru köpek görüntüsü, izleyenleri adeta şoke etti. Sevimlilikleri ve altın renkleriyle gönüllere taht kurmuş bir köpek cinsi olan Golden Retriever, beklenmedik bir doğum hikayesinin konusu oldu. Golden Retriever bir köpeğin yaptığı doğumun ardından dünyaya gelen yavrulardan biri hiç beklenmeyen bir renkteydi. İşte o görüntüler…