Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 13:02 Güney Amerika ülkesi Paraguay’da şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Paraguay'ın farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Limpio'da caddeler, sokaklar ve evler sular altında kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri sel nedeniyle mahsur kalanları tahliye etti. Yerel medya ise Luque'de sel sularına kapılan bir araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve kentin yüzde 70'inin sular altında kaldığını aktardı.