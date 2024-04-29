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Video Yaşam Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video

Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video

29.04.2024 | 08:55

Erzurum’un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Narman karayolu Kireçli mevkiinde meydana gelen kazada Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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