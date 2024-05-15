Video Yaşam Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video

Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video

15.05.2024 | 08:43

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevleri fak eden çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.

İTFAİYE, BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDI
Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de dolandırıcı şebekesi çökertildi: Dev operasyonda 11 gözaltı | Video 02:06
İzmir'de dolandırıcı şebekesi çökertildi: Dev operasyonda 11 gözaltı | Video 15.05.2024 | 09:34
Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:15
Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 15.05.2024 | 09:34
Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video 00:30
Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video 15.05.2024 | 09:34
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video 02:31
Alkollü şahıs, annesinin de içinde bulunduğu evi yaktı | Video 15.05.2024 | 08:43
13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 02:44
13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 08:33
Ankara’da silahlı kavga olayının şüphelisine operasyon | Video 02:08
Ankara’da silahlı kavga olayının şüphelisine operasyon | Video 15.05.2024 | 08:33
Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı: 2 yaralı | Video 00:44
Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı: 2 yaralı | Video 15.05.2024 | 08:33
Sinan Ateş’in vurulma anı kamerada! Saldırının ardından çatışma çıktı 01:14
Sinan Ateş’in vurulma anı kamerada! Saldırının ardından çatışma çıktı 14.05.2024 | 17:15
Yasadışı bahis çetesine operasyon! Hesaplarda dönen para 5 milyar lirayı buluyor | Video 01:08
Yasadışı bahis çetesine operasyon! Hesaplarda dönen para 5 milyar lirayı buluyor | Video 14.05.2024 | 16:32
Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya beraat etti 00:31
Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya beraat etti 14.05.2024 | 16:10
Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi | Video 02:18
Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi | Video 14.05.2024 | 15:49
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu | Video 00:38
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu | Video 14.05.2024 | 15:41
Konya’da 6 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı | Video 01:17
Konya’da 6 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı | Video 14.05.2024 | 14:56
4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi | Video 01:02
4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi | Video 14.05.2024 | 14:29
Cep telefonunu kaybetti, hesabından 100 bin lira çekildi | Video 00:18
Cep telefonunu kaybetti, hesabından 100 bin lira çekildi | Video 14.05.2024 | 14:29
Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi | Video 08:31
Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi | Video 14.05.2024 | 13:58
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Mayıs 2024 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 05:18
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Mayıs 2024 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 14.05.2024 | 12:21
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:04
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.05.2024 | 11:58
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 01:09
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 14.05.2024 | 11:29
Ataşehir’de bir şahıs 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı | Video 01:40
Ataşehir'de bir şahıs 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı | Video 14.05.2024 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA