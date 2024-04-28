Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video
Nepal'de bir kadının saçı dönme dolabın demirine dolandı. Feci olayda ölümden dönen kadın, onlarca kişinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 28.04.2024 | 13:56
05:35
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
00:59
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
13:54
00:11
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video 27.04.2024 | 15:00
02:56
ABD'de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video 27.04.2024 | 10:36
01:00
01:31
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 13:02
01:31
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 12:31
00:21
05:17
Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video 26.04.2024 | 08:48
04:37
Washington’da Türklerden Ermeni provokasyonuna karşı gösteri | Video 25.04.2024 | 10:48
00:21
Süvari atları Londra'yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video 24.04.2024 | 16:16
00:30
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü | Video 24.04.2024 | 15:13
00:12
Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video 24.04.2024 | 14:32
00:09
03:02
Sahra'dan gelen çöl tozu Atina'yı turuncuya boyadı | Video 24.04.2024 | 12:39
01:28
İsrail'in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video 24.04.2024 | 11:15
01:27
Çin’deki sel ve toprak kaymasında 4 kişi öldü, 10 kişi kayıp | Video 23.04.2024 | 10:23
00:37
Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü | Video 23.04.2024 | 10:22