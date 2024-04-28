6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Dünya Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video

Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video

28.04.2024 | 13:56

Nepal'de bir kadının saçı dönme dolabın demirine dolandı. Feci olayda ölümden dönen kadın, onlarca kişinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 01:34
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 28.04.2024 | 13:56
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 05:35
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale | Video 00:59
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa’ya yayıldı | Video 13:54
İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa'ya yayıldı | Video 27.04.2024 | 15:18
Süleymaniye’deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video 00:11
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video 27.04.2024 | 15:00
ABD’de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video 02:56
ABD'de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video 27.04.2024 | 10:36
ABD’de üniversitedeki Gazze protestosunda profesör ve bölüm başkanına gözaltı | Video 01:00
ABD’de üniversitedeki Gazze protestosunda profesör ve bölüm başkanına gözaltı | Video 26.04.2024 | 14:52
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 01:31
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 13:02
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 01:31
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 12:31
Emory Üniversitesi kampüsünü basan polis, öğrencileri zor kullanarak gözaltına aldı | Video 00:21
Emory Üniversitesi kampüsünü basan polis, öğrencileri zor kullanarak gözaltına aldı | Video 26.04.2024 | 10:01
Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video 05:17
Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video 26.04.2024 | 08:48
Washington’da Türklerden Ermeni provokasyonuna karşı gösteri | Video 04:37
Washington’da Türklerden Ermeni provokasyonuna karşı gösteri | Video 25.04.2024 | 10:48
Süvari atları Londra’yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video 00:21
Süvari atları Londra'yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video 24.04.2024 | 16:16
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü | Video 00:30
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü | Video 24.04.2024 | 15:13
Amerika’da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video 00:12
Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video 24.04.2024 | 14:32
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı | Video 00:09
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı | Video 24.04.2024 | 12:38
Sahra’dan gelen çöl tozu Atina’yı turuncuya boyadı | Video 03:02
Sahra'dan gelen çöl tozu Atina'yı turuncuya boyadı | Video 24.04.2024 | 12:39
İsrail’in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video 01:28
İsrail'in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video 24.04.2024 | 11:15
Çin’deki sel ve toprak kaymasında 4 kişi öldü, 10 kişi kayıp | Video 01:27
Çin’deki sel ve toprak kaymasında 4 kişi öldü, 10 kişi kayıp | Video 23.04.2024 | 10:23
Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü | Video 00:37
Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü | Video 23.04.2024 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA