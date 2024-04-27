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Video Dünya İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa'ya yayıldı | Video
İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa'ya yayıldı | Video

İngilizler Gazze için meydanlarda! Destek gösterileri Avrupa'ya yayıldı | Video

27.04.2024 | 15:18

Dünya İsrail'e karşı ayaklandı! ABD sonrası İngiltere, Fransa ve Almanya'da protestolar büyüyor... İşgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar dünya genelinde tepki çekerken ABD'deki bazı üniversitelerde başlayan protesto gösterileri teker teker Avrupa ülkelerine yayılıyor. Başta Almanya, Fransa ve İngiltere'de yapılan protesto yürüyüşlerinde ABD'de çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler İsrail'e katliamını durdurması yönünde çağrıda bulunurken ateşkes çağrılarını yineledi. İşte detaylar..

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