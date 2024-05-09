Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video
Senegal'de 85 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkış sırasında pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, alev alan uçakta büyük hasar meydana geldiği görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanındaki uçuşlar durduruldu.
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