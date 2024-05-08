6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Dünya ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video
ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video

ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video

08.05.2024 | 10:30

ABD’nin Michigan eyaletinde meydana gelen hortumda kargo şirketine ait deponun bir kısmının çöktüğü, 50 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Michigan eyaletinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum yıkıma yol açtı. Portage kentinde ABD merkezli kargo şirketi FedEx'e ait deponun çatısı ve bir kısmı çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, deponun çökmesi sonucu 50 kişinin mahsur kaldığı, ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi. Elektrik hatları ve molozlar nedeniyle ekiplerin mahsur kalanlara ulaşmasının zorlaştığı öğrenildi.
Kentteki çok sayıda evde de hasar meydana gelirken, bir mobil ev kampında en az 12 kişi yaralandı. Binlerce kişiye fırtına uyarısı yapılan bölgede, 32 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

ABD'nin orta batı bölgesinde dün akşam toplam 14 milyon kişiye hortum uyarısı yapıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video 03:08
ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video 08.05.2024 | 10:30
İsrail, son sığınak Refah’ı böyle vuruyor! İşte canlı görüntüler | Video 04:36
İsrail, son sığınak Refah'ı böyle vuruyor! İşte canlı görüntüler | Video 08.05.2024 | 10:30
Papaz kaçtı! Kilisede suikast girişiminden son anda kurtuldu | Video 01:00
"Papaz kaçtı!" Kilisede suikast girişiminden son anda kurtuldu | Video 08.05.2024 | 09:47
İsrailliler yardım tırlarını yağmalayıp önünde dans etti | Video 10:48
İsrailliler yardım tırlarını yağmalayıp önünde dans etti | Video 08.05.2024 | 09:14
Yunanistan’da Filistin’e destek gösterisine polis müdahalesi | Video 01:32
Yunanistan’da Filistin’e destek gösterisine polis müdahalesi | Video 08.05.2024 | 08:52
Malezya’da ağaç devrildi: 1 kişi öldü, 17 araçta hasar oluştu | Video 01:55
Malezya’da ağaç devrildi: 1 kişi öldü, 17 araçta hasar oluştu | Video 07.05.2024 | 15:50
Amsterdam Üniversitesi’ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video 03:54
Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video 07.05.2024 | 14:35
Güney Afrika’da inşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 49 kayıp | Video 00:15
Güney Afrika'da inşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 49 kayıp | Video 07.05.2024 | 13:53
Amsterdam Üniversitesi’ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video 03:54
Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video 07.05.2024 | 13:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı | Video 01:02
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı | Video 07.05.2024 | 12:04
4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 yılda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor | Video 00:58
4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 yılda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor | Video 07.05.2024 | 11:57
İsrail’in Refah’taki Abdul Al ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti | Video 02:00
İsrail'in Refah'taki Abdul Al ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2024 | 09:20
SON DAKİKA! İsrail’den Refah’a kara saldırısı! İşte canlı görüntüler | Video 10:20
SON DAKİKA! İsrail'den Refah'a kara saldırısı! İşte canlı görüntüler | Video 07.05.2024 | 09:20
Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü | Video 01:43
Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü | Video 06.05.2024 | 16:15
Refah’tan dumanlar yükseliyor | Video 01:10
Refah'tan dumanlar yükseliyor | Video 06.05.2024 | 12:40
İsrail’den karadan saldırı sinyali! Refah’ın doğusu boşaltılıyor | Video 04:23
İsrail'den karadan saldırı sinyali! "Refah'ın doğusu boşaltılıyor" | Video 06.05.2024 | 10:24
İsrail Refah’ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze’nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı | Video 06:38
İsrail Refah'ta yeni katliama hazırlanıyor! Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleler boşaltıldı | Video 06.05.2024 | 09:50
Letonya’da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı | Video 00:16
Letonya’da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı | Video 06.05.2024 | 08:44
Japonya, Yendeki değer kaybının da etkisiyle turist akınına uğradı | Video 06:54
Japonya, Yendeki değer kaybının da etkisiyle turist akınına uğradı | Video 05.05.2024 | 15:35
Brezilya’da Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi | Video 00:47
Brezilya’da Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi | Video 05.05.2024 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA