ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video
ABD’nin Michigan eyaletinde meydana gelen hortumda kargo şirketine ait deponun bir kısmının çöktüğü, 50 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.
Kentteki çok sayıda evde de hasar meydana gelirken, bir mobil ev kampında en az 12 kişi yaralandı. Binlerce kişiye fırtına uyarısı yapılan bölgede, 32 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.
ABD'nin orta batı bölgesinde dün akşam toplam 14 milyon kişiye hortum uyarısı yapıldı.
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