Eurovision'da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi | Video 08.05.2024 | 16:02 Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, dün gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde sahne alırken, "Popular" adlı şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali dün görkemli bir törenle gerçekleştirildi. 11 Mayıs'ta yapılacak final için tek tek sahne alan sanatçılar ülkeleri adına kıyasıya bir mücadele verdi. Unutulmaz sahne şovlarının sergilendiği geceye Gazze desteği damga vurdu. Dün akşam gerçekleştirilen ilk yarı finalde Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade de sahne aldı. İsveç'i 2011 yılında gerçekleştirilen Eurovision'da temsil eden ve ülkesine üçüncülük getiren 33 yaşındaki Saade, yarışmada derece aldığı "Popular" adlı şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi.

Yarışmanın yapımcısı Ebba Adielsson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saade'nin yarışmaya katılımını bu şekilde kullanması üzücü" dedi. Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) bir sözcü de yaşananlardan "üzüntü" duyduğunu dile getirdi.

"BUNUN SİYASİ BİR SEMBOL OLARAK ADLANDIRILACAĞINI BİLMİYORDUM"

Filistin asıllı şarkıcı Saade ise kefiyeyi siyasi bir sembol olarak görenlerin "ırkçı" olduğunu ifade ederek, "Kefiyeyi, asla nereden geldiğimi unutmamak için küçük bir çocukken babamdan almıştım. Ama bunun siyasi bir sembol olarak adlandırılacağını bilmiyordum" dedi.

Yarışmanın yarın gerçekleştirilecek ikinci yarı final öncesinde ise 2003 yılında Eurovision'da birinciliği Türkiye'ye kazandıran Sertab Erener sahne alacak. İkinci yarı finalde 17 ülke finale kalmak için yarışacak.