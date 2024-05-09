Video Dünya Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video

Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video

09.05.2024 | 16:08

Pakistan'ın Pencap eyaletinde uluslararası havalimanında yangın çıkması sonucu uçuşlar ertelendi.

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Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 05.20 sıralarında yangın çıktı. Uçuş işlemlerinin yapıldığı alanın dumanla kaplanması paniğe yol açtı. Kısa devre sonucu çıkan yangın nedeniyle havalimanı tahliye edilirken, Hac ve diğer uluslararası uçuşlar ertelendi. Olay yerine gelen ekiplerinin yaklaşık 3 saat içinde yangını söndürdüğü, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Havalimanı yetkilileri ise dumanın dağılmasının zaman alacağını belirterek, duman giderilene kadar yolcuların girişini yasakladı. Yangın nedeniyle havalimanı girişindeki park alanında da yoğunluk yaşandı.
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