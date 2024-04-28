Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…
ATV’nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Aydın Takmaz isimli yarışmacı, büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala yarışmacının elendiği o soru!
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