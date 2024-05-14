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Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı | Video

Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı | Video

14.05.2024 | 09:00

Mersin polisinin yaptığı çalışmada önce İstanbul'a götürülmesi ardından da yurt dışına gitmesi planlanan bir kadın terör örgütü üyesi ile ona yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Terör örgütü üyesi kadın ile işbirlikçi bir şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bölücü terör örgütü mensubu bir kadının Tarsus ilçesinde bir ikamette barındığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese özel harekat destekli operasyonda gerçekleştirildi. Terör örgütü üyesi kadın F.M. ile ona yardım eden N.İ. ve M.İ. yakalandı.

Terör örgütü üyesi kadının 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek-barikat olaylarında faaliyet yürüttüğü, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan aranma kaydının olduğu öğrenildi. Yurtdışına kaçmayı planlayan F.M'nin gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin vasıtasıyla barındığı, güzergâh ayarladıktan sonra önce İstanbul'a ardından da Edirne üzerinden yurtdışına kaçmayı planladığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden terör örgütü mensubu F.M. ile işbirlikçi şahıslardan N.İ. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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