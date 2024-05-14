Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı | Video
Mersin polisinin yaptığı çalışmada önce İstanbul'a götürülmesi ardından da yurt dışına gitmesi planlanan bir kadın terör örgütü üyesi ile ona yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Terör örgütü üyesi kadın ile işbirlikçi bir şüpheli tutuklandı.
Terör örgütü üyesi kadının 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek-barikat olaylarında faaliyet yürüttüğü, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan aranma kaydının olduğu öğrenildi. Yurtdışına kaçmayı planlayan F.M'nin gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin vasıtasıyla barındığı, güzergâh ayarladıktan sonra önce İstanbul'a ardından da Edirne üzerinden yurtdışına kaçmayı planladığı belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden terör örgütü mensubu F.M. ile işbirlikçi şahıslardan N.İ. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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