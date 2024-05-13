Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu, depremzede Aylin'in acı hikayesi karşısında gözyaşlarını tutamadı

ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki depremzede Aylin Karakuş, hikayesiyle tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak sol bacağını kaybeden Aylin'in acı hikayesi sonrası sunucu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamayarak yarışmacıya sarıldı. İşte o anlar....