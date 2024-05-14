Kuvvetli yağışlar derelerin debisini artırdı, caddeler göle döndü | Video
Hatay’da kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı.
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