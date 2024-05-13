ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video
Türkiye’den ABD’ye akrep ve tarantula kaçakçılığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini’nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Endemik hayvan kaçakçılığı suçlaması ile adliyeye sevk edilen Prof.Dr. Prendini, “Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm” dedi.
"HAYVANLARI TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLADIM"
New York City Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Lorenzo Prendini'nin polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Prendini'nin, "Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm. Canlı türlerin yasak olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Türkiye'ye ilk kez geldiği anlaşılan Amerikalı Prendini, "Benim Türkiye'ye ilk gelişim. Bu hayvanları Türkiye'nin doğu ve orta Anadolu bölgesinden topladım" ifadelerini kullandı.
VERİLEN İZNİN DIŞINA ÇIKTI
Türkiye'de araştırma yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bilimsel araştırma izni verildiği öğrenilen Prendini, ancak bu tür endemik hayvanların yurt dışına çıkışına izin verilmemesine rağmen kaçırmaya çalıştığı kaydedildi. Bakanlık tarafından verilen iznin dışında faaliyet gösterdiği anlaşılan ABD'li profesörün, 22 yıldır araştırma yaptığı belirtildi.
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