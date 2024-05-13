ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video 13.05.2024 | 16:09 Türkiye’den ABD’ye akrep ve tarantula kaçakçılığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini’nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Endemik hayvan kaçakçılığı suçlaması ile adliyeye sevk edilen Prof.Dr. Prendini, “Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığını ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (American Museum of Natural History) Müdürü Prof. Lorenzo Prendini, endemik hayvan kaçakçılığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. ABD'li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.New York City Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Lorenzo Prendini'nin polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Prendini'nin, "Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bu türler hakkında araştırma yapacaktım, daha önce başka ülkelerde de benzer çalışma yaptım, oradaki hayvanları rahatça ülkeme götürdüm. Canlı türlerin yasak olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Türkiye'ye ilk kez geldiği anlaşılan Amerikalı Prendini, "Benim Türkiye'ye ilk gelişim. Bu hayvanları Türkiye'nin doğu ve orta Anadolu bölgesinden topladım" ifadelerini kullandı.Türkiye'de araştırma yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bilimsel araştırma izni verildiği öğrenilen Prendini, ancak bu tür endemik hayvanların yurt dışına çıkışına izin verilmemesine rağmen kaçırmaya çalıştığı kaydedildi. Bakanlık tarafından verilen iznin dışında faaliyet gösterdiği anlaşılan ABD'li profesörün, 22 yıldır araştırma yaptığı belirtildi.