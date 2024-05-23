Video Yaşam İzmir'de büfe önündekilere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
İzmir'de büfe önündekilere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

İzmir'de büfe önündekilere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

23.05.2024 | 09:55

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 kişi tarafından büfe önündekilere yapılan silahlı saldırıda Hüseyin Akgün (28), hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayın iki grup arasındaki uyuşturucu ticareti nedeniyle olduğu iddia edilirken, polis, otomobille gelip saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir büfe önünde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir otomobil ile gelen E.K.(30) ve M.D. (27) tabanca ile büfe önünde bulunan kişilere ateş açtı. Saldırıda büfe önünde bulunan M.A.Ö.(10) kasık bölgesinden, H.A.(32) sol kolundan, Hüseyin Akgün ise belinden yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayda yaralanan Hüseyin Akgün ile H.A. olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan, Hüseyin Akgün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan M.A.Ö. ile H.A.'nın tedavisinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren Akgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, plakasız beyaz bir otomobil ile silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ile M.D.'nin,

Hüseyin Akgün ve H.A. arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumetli olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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