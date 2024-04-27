Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahasına gerçekleştirilen saldırı sonucu 4 Yemenli işçi hayatını kaybetti.
Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgileri olmadığını belirten Ramazan, İHA'nın sahadaki petrol depolama alanına isabet ettiğini aktardı.
Saldırı IKBY'de gaz üretiminin durdurulmasına ve elektrik üretiminin 2 bin 500 megavat azalmasına yol açarken, IKBY Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin enerji santrallerine gaz tedarikinin yeniden başlatılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.
BAĞDAT'A ÇAĞRI
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Barzani, "Süleymaniye'ye bağlı Çamçemal'deki Kormor Gaz Sahasına düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Bu tür saldırıların ülkenin huzur ve istikrarını tehlikeye attığını kaydeden Barzani, Irak federal hükümetinin ilgili makamlarının bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması için üzerlerine düşen görevi yapması ve saldırının faillerinin yakalanarak cezalandırılması gerektiğini ifade etti.
ABD'DEN KINAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, IKBY'deki enerji altyapısına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu tür saldırılar Irak'ın egemenliğine hakarettir. Yetkilileri olayı soruşturmaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz. ABD, Irak'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemek için Irak hükümeti ve IKBY ile birlikte çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
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