Dünyanın gözü Tahran’daki kritik zirvede: Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi bir araya geliyor!

TAHIL KORİDORU DA KONUŞULACAK

Suriye'deki son durum, siyasi süreç, Suriyeli sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine geri dönmesi gibi konular da üç liderin görüşeceği başlıklardan olacak. Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetlerinin Ukrayna'daki tahılın tahliyesi için oluşturulması planlanan "tahıl koridoru" mevzusu da gündemre yer alacak. İstanbal'daki tahıl zirvesinde bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması gibi temel teknik hususlarda mutabakat sağlandı. Erdoğan ve Putin'in bu konuyu da gündeme alması bekleniyor.