Dünyanın sabrı taşıyor

Gazze'de insani durum giderek ağırlaşırken dünyanın dört bir yanındaki halkların öfkesi artık taşma noktasına geldi. Küresel vicdanların Gazze'deki soykırım ve açlıkla katledilen çocukların dramına karşı kabaran öfkesi hemen her ülkede siyasi tsunamiye dönüşmek üzere. Öyle ki her geçen gün daha da büyüyen küresel tepki Avrupa'daki hükümetlerin İsrail'e "koşulsuz destek" söylemlerini bile değiştiriyor. Son olarak Avusturya'da aralarında eski dışişleri bakanlarının da bulunduğu 26 eski diplomat, İsrail'e acilen yaptırım uygulanması için hükümete çağrı yaptı.

BELÇİKA'DA GAZZE KRİZİ

Hollanda'da da gördüğümüz üzere İsrail'e yaptırım isteyen siyasetçilerin karşılaştıkları engeller hükümetlerin çatırdamasına yol açıyor. Hollanda'da Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın istifasıyla başlayan çağrı, diğer Avrupa ülkelerinde de yankılanmaya başladı. Belçika'da Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'e karşı sert tavır alınmadığı takdirde koalisyonun çökebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere, İspanya ve İrlanda'da milletvekili ve diplomatlar, Gazze'deki trajedinin engellenememesi sebebiyle görevlerinden ayrılmıştı. Bu istifaların, Avrupa siyasetinde Gazze konusunda yaşanan derin görüş ayrılıklarının boyutunu gözler önüne serdiği belirtiliyor. Halktan gelen büyük baskıyı kontrol etmekte zorlanan Batılı hükümetler teker teker İsrail yanlısı politikalarını gözden geçiriyor. Ancak bu yeterli görülmüyor. İnsanlar hemen harekete geçilmesini istiyor. Bu nedenle Batılı kamuoyu ile hükümetler arasındaki bölünme giderek derinleşiyor.

AMERİKALILARIN YARISI: İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi'nin anketine göre Amerikan halkının yarısı İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inanıyor. Bu oran Demokratların yüzde 77'sini, bağımsızların ise yüzde 51'ini kapsıyor. Ankete göre Cumhuriyetçilerin ise yüzde 20'si İsrail'in soykırım yaptığını düşünüyor. Ankete katılan her 10 ABD'li seçmenden 6'sı da Washington'un İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermesine karşı çıkıyor.

FRANSA, RAMALLAH'TA BÜYÜKELÇİLİK AÇACAK

Fransız medyasında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylül ayındaki BM toplantılarında Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendirdiği kaydedildi. Fransa yönetiminin Filistin devletini tanımasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açacağı büyükelçilik Avrupa ülkeleri açısından bir ilk olacak.

4 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ambargo nedeniyle dün 4 kişi daha açlıktan öldü.

KOCA MAHALLEYİ MOLOZA ÇEVİRDİLER

Gazze Sivil Savunması'na göre, İsrail'in bu ayın başlarında başlattığı kara operasyonu 1.500'den fazla evi yıktığı için Gazze Şehri'ndeki Zeytun Mahallesi'nin güney kesiminde hiçbir bina ayakta kalmadı.

UNRWA: AÇLIK HERKESİ SESSİZ BİR ÖLÜME MAHKÛM ETTİ

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altında insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde açlığın herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkûm ettiğini, insanların çaresizce yemek ararken can verdiğini belirtti.

BM'DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), Gazze'de oluşan açlık ve kıtlığa son vermek için acil eylem çağrısı yaptı. Açıklamada, "Hareketsiz geçen her gün, Filistin halkının acılarını ve hayatta kalma mücadelesini derinleştiren bir terör günüdür. Hareketsizlik için hiçbir gerekçe yoktur. Uluslararası toplumun müdahale etme konusunda yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü vardır. Bir halkın kasıtlı olarak aç bırakılması hemen durdurulması gereken bir suçtur" denildi.

İŞGALCİLER 300 KOYUN ÇALDI

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyünde, bölgedeki çobanlara saldırarak 300 koyunu çaldığı bildirildi.